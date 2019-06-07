"فوزى": 3.3 مليار دولار حجم استثمارات لبنان فى مصر

قال فتح الله فوزي، نائب جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن مصر الدولة العربية الأولى التى اعترفت باستقلال لبنان، وشكلت القاهرة مركزًا للتفاوض على استقلال لبنان، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان تقف على مبدأ الاحترام المتبادل والتشاور المستمر وتنسيق الرؤى والمواقف حيال القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بصفة خاصة وقضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، كما تقوم السياسة المصرية على مبدأ الانفتاح والتواصل مع كافة القوى السياسية والوقوف على مسافة واحدة من كافة هذه القوى مع التأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية اللبنانية.



وأكد "فوزي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن لبنان من كبرى الدول التى لها استثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات التى تشارك لبنان باستثمارات فيهم 992 مشروعًا باستثمارات إجمالية قيمتها نحو 3.3 مليار دولار، وقد تنوعت القطاعات الخاصة بتلك المشروعات بين التمويلية، والخدمية، والصناعية والسياحية، والانشائية والزراعية.



وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن صادرات مصر إلى لبنان تتسم بتنوع هيكلها من عدد كبير من منتجات الفصول الجمركية، وهو مايمثل ميزة كبيرة للصادرات المصرية، ويعكس ثقة المستورد اللبناني في المنتجات المصرية، وقد بلغت القيمة الإجمالية نحو 460.7 مليون دولار بنسبة 69.2% من إجمالي الصادرات المصرية إلى لبنان.