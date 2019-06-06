كل ما تريد معرفته عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بعد القبض عليه بتهمة "الفساد"

قالت صحيفة جون أفريق الفرنسية، إنه تم القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صباح الخميس في فندق بباريس، حيث كان يقيم لحضور مؤتمر FIFA.



وذكرت الصحيفة أنها علمت أنه تم القبض على أحمد أحمد صباح، يوم الخميس عند الساعة 8:30 صباحًا في فندق بيري في باريس، لتستمع إليه خدمات المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، مشيرة إلى أنه سيتم ربط هذا التوقيف بالعقد الذي تم فصله من جانب واحد من قِبل CAF مع الشركة المصنعة للمعدات الألمانية Puma.



1- يبلغ من العمر 57 عاما.



2-تولى أحمد أحمد رئاسة اتحاد مدغشقر عام 2003.



3-تولى منصب وزير الرياضة فى بلاده.



4- عمل عضو باللجنة التنفيذية بالكاف للدورة الثانية على التوالى قبل توليه رئاسة الاتحاد.



5- يشغل منذ مارس 2017 منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".



6- أصبح الرئيس السابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه على عيسى حياتو 2017.



7- حصل على 34 صوتًا مقابل 20 لحياتو الذي شغل المنصب منذ عام 1988.



8- لقبته بعض وسائل الإعلام بـ"الزعيم" نظرا للتأييد الذي حصل عليه من عدة دول.



9- حظى بتأييد فيليب تشيانجوا أهم الشخصيات الرياضية بزيمبابوى ورئيس اتحاد الكرة هناك.



10- فور إعلانه الترشح للكاف، تم سحب تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية من بلاده.



11- صوّت لملف الجزائر، التي نافست الجابون على تنظيم أمم إفريقيا 2017.