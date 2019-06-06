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اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 02:06 م

أسعار اللحوم اليوم.. "الضاني" بـ130 جنيها

أسعار اللحوم اليوم..
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
dostor.org/2655623

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسواق المجازر تشهد حالة من الانتعاش، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك 6 يونيو 2019.

وأضاف "شرف "، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الكندوز تراوحت ما بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الضاني ما بين 130 و140 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأسعار الجمال، فإن سعر الكيلو تتراوح ما بين 100 إلى 110 جنيهات، والجاموسي بنفس السعر.

ومن ناحية أخرى، تسعى وزارة التموين إلى توفير اللحوم البلدية "بقري وجاموسي" كبير بقيمة 90 جنيهًا للكيلو بالجمعيات الاستهلاكية، ولحوم بلدية "بقري وجاموسي" صغير ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو حسب القطعة، ولحوم بلدية "ضأن" بالعظم ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، حسب القطعة.

كما توفر لحوم مستوردة سودانى مبردة بـ85 جنيهًا للكيلو، وأخرى برازيلى مجمدة بـ60 جنيهًا للكيلو.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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