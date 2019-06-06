محافظة السويس تضع خطة واسعة للحفاظ على جمال ونظافة الحدائق

استقبلت الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالسويس والعين السخنة آلاف المواطنين الذين يحتفلون بعيد الفطر، كما شهدت حدائق مدينة بورتوفيق، وكورنيش السويس المطلة على خليج السويس إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لقضاء اليوم بالحدائق.



ومن جانبه، أكد المحافظ عبد المجيد صقر، على انتشار العاملين بجهاز النظافة بالسويس داخل الحدائق، لتوزيع أكياس خاصة بالقمامة علي المواطنين بالحدائق من أجل المحافظة على نظافتها.. مشيرا إلى حرص المحافظة على تنفيذ خطة واسعة للحفاظ على جمال ونظافة الحدائق خلال أيام عيد الفطر.



وعلى صعيد آخر قام المحافظ عادل الغضبان يرافقه المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، بجولة تفقدية على شاطئ بورسعيد، تضمنت المرور على الشواطئ للاطمئنان على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها المحافظ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أثناء عيد الفطر المبارك.