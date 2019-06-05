النقل ترفع حالة الاستنفار لتأمين المواصلات خلال أول أيام عيد الفطر

رفعت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، حالة الاستنفار للقصوى لتأمين المواصلات العامة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.



وتم التشديد على ضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم، بالإضافة لتأمين وسائل المواصلات، خاصة مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، تعتمد على انتشار لرجال الشرطة السرية بجميع محطات المترو والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية.



وهناك انتشار لرجال المفرقعات والكلاب البوليسية وتشديد الرقابة على دخول المحطات بواسطة جهاز الإكس راى.



وتم التشديد على القوات بضرورة تعقيم القطارات قبل إقلاعها بواسطة الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة تفتيش أمتعة المواطنين ومرورها على أجهزة "الإكس راى" المتواجدة بجميع محطات المترو والقطارات.