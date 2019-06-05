العالمي في نجريج.. "الدستور" تكشف تفاصيل زيارة صلاح لمسقط رأسه

وصل محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، إلى منزل أسرته بقرية نجريج بمحافظة الغربية، اليوم، وتناول الإفطار بصحبة والده ووالدته وأشقائة، وأسرة زوجته.



وعلمت "الدستور" أن حشد من المواطنين انتظر أمام المنزل فور علمهم بوجوده منتظرين خروجه، وخرج من الشرفة، ألقى التحية عليهم.



وقال مصدر مقرب من صلاح، لـ"الدستور"، إنه من المنتظر أن يؤدي صلاة العيد فى المسجد الكبير بالقرية، بصحبة والده وعدد من أصدقائه المقربين، مشيرا إلى أنه سيمر على عدد من أقاربه يوم العيد، وبعدها سيتناول الغذاء بصحبة زوجته بمنزل أسرتها، وبعد سيسافر إلى الساحل الشمالي، هو وأسرته ووالده ووالدته وشقيقه وزوجته، قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني المصري.



وأضاف المصدر، أن أصدقاءه المقربين سيعرضون عليه عدد من المشاكل التى تعانى منها القرية والقرى المجاورة.



وكشف أن اصدقائه سيطلبون منه لعب شوط واحد فى مركز شباب نجريج، حتى يتمكن الأطفال والشباب، من مشاهدته على الطبيعة، والتقاط الصور معه، علاوة على قيامه بتوزيع عدد من التيشرتات الخاصة بة كعادته كل عام.



وأضاف المصدر، أنة جارى الاتفاق على ذبح عدد من العجول لتوزيعها صباحا على أهل القرية والمحتاجين.