"المحامين" تستعد لتنفيذ قرار رفع المعاشات بنسبة 5%

قال مصدر بنقابة المحامين، إن النقابة تستعد لتنفيذ توجيهات سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بشأن زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال ترشيد موارد النقابة وحسن استغلالها.



وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الزيادة من المقرر أن تصل 5% وفقًا لما وافقت عليه الجمعية العمومية للمحامين العام الماضي، لافتًا إلى أن نقابة المحامين تعد أعلى نقابة مهنية فى مصر من حيث قيمة المعاش الذى يصرف لأعضائها والذى يصل لـ2000 جنيه.



وأكد على أن تنقية جداول نقابة المحامين خلال العامين الماضيين من غير المشتغلين ساهم بشكل فعلى على أرض الواقع فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمحامين المشتغلين، مؤكدًا على أن النقابة لن تتراجع عن خطتها الناجحة فى تنقية جداولها وإعادة هيبة المهنة التى أضاعها غير المشتغلين.

