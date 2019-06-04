ورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة بالقليوبية، حيث نفّذت مكتبة باسوس مع الرواد كروت معايدة في إطار احتفال الفرع بعيد الفطر المبارك، كما نظّمت مكتبة طحانوب ورشة رسم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأقام قصر ثقافة الطفل ببنها عرض فيديو بروجيكتور لفيلم ضمن سلسلة توم أند جيري.



وعقد قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تصميمات معرفية ودراسات لونية مستوحاة من الفن الفرعوني، بالإضافة إلى ورشة تفصيل بنادي المرأة، وفى بيت ثقافة القلج عقدت محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع الجداول فى وورد 2007".



ومن ناحية أخرى، نظم قصر ثقافة الطود بفرع ثقافة الأقصر، ورشة فنون مسرحية لمسرح العرائس للأطفال ومتحدى الإعاقة، حيث أوضح سيد عبد الحميد أهمية مسرح العرائس لجذب الأطفال وتوصيل المعلومات، بالإضافة إلى تقديم اسكتش بعنوان "الكداب وكاره النساء" بمشاركة عواد إبراهيم، وعماد محمود.