استنفار أمنى بكفر الشيخ لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار الأمنى، حيث كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ الخدمات والتواجد الأمنى لتأمين المساجد، وساحات صلاة العيد، والمنشآت الحيوية والهامة، لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.



ونشرت مديرية الأمن الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع والميادين، لتنفيذ الخطط الأمنية، والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى، والتأهب التى تشهدها المحافظة.



واتخذت مديرية أمن كفر الشيخ، كل التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع المحافظة، خاصةً فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.



يذكر أن صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظة كفر الشيخ ستكون فى تمام الساعة الخامسة و18 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.