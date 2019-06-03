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الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:43 م

مجهولون يسرقون شقة مدير شركة ببنها فى القليوبية

مجهولون يسرقون شقة
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2653229

اقتحم مجهولون شقة مدير شركة مواد غذائية ببنها، واستولوا على مشغولات ذهبية بقيمة 100 ألف جنيه وأجهزة كهربائية و60 ألف جنيه بمدينة بنها.

وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حسين جندية مأمورمركز بنها إخطارا من "س. إ، 37 سنة"، بتعرض شقته للاقتحام علي يد مجهولين وكسر الباب الحديد وسرقة 100 ألف جنيه وأجهزة كهربائية و60 ألف جنيه.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتم وضع خطة محكمة لتحديد هوية مرتكبى الواقعة وضبطهم فى أسرع وقت.

وتحرر عن ذلك محضر رقم 12810 جنح مركز بنها وتولت النيابة العامة التحقيق.

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