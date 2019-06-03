طوارئ بمصر للطيران للخدمات الأرضية استعدادا لتفتيش "الايساجو"

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران، بأن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادا لتجديد اعتماد شهادة سلامة عمليات المناولة الأرضية "الايساجو" بمحطتى الشركة ببرج العرب والغردقة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تعديل 50 عربة نقل حقائب بمطارى الغردقة وبرج العرب، بالإضافة إلى رفع كفاءة جميع العربات والمقطورات، استعدادا لبدء التفتيش منتصف الشهر الجاري.



وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة من العاملين، لتجهيز المعدات وتنظيف وتعقيم تنكات المياه، لتصبح على استعداد دائم للتفتيشات الدولية فى أي وقت من العام.



وكانت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، نجحت فى اجتياز التفتيش الأخير لـ"الايساجو" خلال الشهور الماضية دون أية ملاحظات، حيث تعتبر "الايساجو" هى الشهادة المعنية بسلامة وأمن عمليات المناولة الأرضية بالمطارات.