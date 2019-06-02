مفاجأة.. تركي آل شيخ يدرس عرضًا لبيع حصته في بيراميدز

كشفت مصادر مطلعة، عن أن المستشار تركي آل الشيخ، يدرس عرضا مغريا تلقاه خلال اليومين الماضيين لبيع حصته في نادي بيراميدز.



وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أنه من المنتظر أن يتم البت في ذلك خلال الأيام القادمة، حيث إنه من المتوقع أن يعلن المستشار قراره النهائي حول هذا العرض الذي يعد مغريا وكبيرا خلال أيام.



ونجح نادي "بيراميدز" خلال موسمه الأول (الحالي) وبمتابعة ودعم المستشار تركي آل الشيخ، في لفت الأنظار بصورة مثيرة وغير مسبوقة، واستطاع أن يقتحم مراكز المقدمة وينافس بقوة قي الدوري المصري، مما جعله يكون قاعدة جماهيرية كبيرة تتنامى بصورة مستمرة.