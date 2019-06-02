ضبط عاطلين بتهمة فرض إتاوات على السائقين بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على عاطلين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة بمواقف سيارات قليوب لتحقيق مكاسب مالية غير شرعية.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة مرور القليوبية، بشن حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون والذين يمارسون أعمال البلطجة والسمسرة بالمواقف أسفرت عن ضبط "عادل.ا.ع" 38 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في 4 قضايا ابتزاز أموال، بلطجة، مخدرات، أخرهم القضية رقم 7753 لسنة 2017 جنح قسم قليوب، بلطجة، مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "تبديد" حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف قليوب صنافير بدون وجه حق، وبحوزته مبلغ 56 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات.



كما تم ضبط "أحمد.ا.ا" 31 سنة، عاطل السابق اتهامه في 3 قضايا "بلطجة هروب من المراقبة أموال عامة" مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "بلطجة، تبديد "، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف قليوب شبرا الخيمة وضبط بحوزته مبلغ 70 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات.



وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.