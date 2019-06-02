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الأحد 02/يونيو/2019 - 06:45 م

إيران تشترط "تغيير سلوك" واشنطن للموافقة على التفاوض

إيران تشترط تغيير
أ ش أ
dostor.org/2652119

اشترطت إيران، اليوم الأحد، أن "تغير الولايات المتحدة سلوكها" للموافقة على التفاوض معها، بعدما أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداد بلاده للتحاور مع طهران "من دون شروط مسبقة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن إيران لا تهتم بالكلمات والتعبير عن أجندة خفية في أشكال جديدة، ما يهم هو التغيير في النهج العام الأمريكي والسلوك الفعلي باتجاه إيران، معتبرا أن بومبيو "يلعب على الكلمات".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، في وقت سابق من سويسرا، إن واشنطن مستعدة للنقاش مع إيران عندما تتصرف كدولة عادية، مشيرًا إلى أن مشاكل إيران بسبب 40 عامًا من نظام الحكم لا العقوبات، مضيفا أن واشنطن مستعدة للحديث مع إيران دون أي شروط مسبقة.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب كان قد أكد في ختام زيارة لطوكيو الأسبوع الماضي، أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، قائلًا: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام (في طهران)، "نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية، لافتا إلى إمكانية "التوصل إلى اتفاق".

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