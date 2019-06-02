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الأحد 02/يونيو/2019 - 09:38 ص

الحربى: طوارئ بالخطوط السعودية لنقل ضيوف الرحمن إلى مصر

عبدالله الحربى المدير
عبدالله الحربى المدير الإقليمي لشركة الخطوط
محمود السعدى
dostor.org/2651342

صرح عبدالله الحربى المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية السعودية بالقاهرة، بأنه تم إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، استعدادا لبدء عودة ضيوف الرحمن إلى المطارات المصرية عقب أدائهم مناسك عمرة شهر رمضان.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الكثافة الركابية والجوية لرحلات الخطوط السعودية الناقلة للمعتمرين المصريين، ستنطلق الاثنين المقبل وحتى 22 يونيو الجاري، حيث ستبلغ ذروة التشغيل بداية من يوم 14 الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم تسيير 14 رحلة جوية إضافية بين مطاري جدة والقاهرة، بالإضافة إلى 9 رحلات يوميا بجداول التشغيل ورحلتين بين مطاري المدينة المنورة والقاهرة.

وأكد أنه تم التنبيه على العاملين بالمحطات التى تعمل بها الشركة السعودية، بضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن عقب عودتهم إلى الأراضي المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الأجهزة والجهات لخروج موسم عمرة شهر رمضان للعام الجارى بشكل مشرف ويليق بتاريخ وسمعة شركة الخطوط الجوية السعودية أسوة بالأعوام السابقة.

وكانت المطارات المصرية الرئيسية والإقليمية والسياحية أعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى لاستقبال موسم أجازات عيد الفطر المبارك، حيث وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية والتي ستشهد كثافة في حجم الحركة الجوية وأعداد الركاب خلال تلك الفترة خاصة مع بداية توافد الجماهير والبعثات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وتوافد السياح من جميع دول العالم إلى مطارات الجذب السياحى لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بأجواء المقاصد السياحية المصرية.

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