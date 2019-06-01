محافظ أسوان يوجه مسئولى التعليم بالاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة

وجه أحمد إبراهيم محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات التأمينية والإدارية والفنية المطلوبة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها الانطلاق في يوم 8 يونيو الجارى.

وطالب بضرورة وضع خطة تأمين شاملة وبمتابعة من غرفة عمليات المحافظة لكافة مراحل العملية الإمتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان، بجانب تأمين مقار لجان الإمتحانات سواء بداخلها أو خارجها.

وكلف إبراهيم رؤساء المراكز والمدن بسرعة التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية من أجل المرور الميداني على مقار لجان الإمتحانات للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة العامة بها، بجانب توفير مختلف وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، مع توفير مبردات مياه الشرب، بالإضافة إلى التجهيز المناسب لاستراحات المراقبين بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتزويدها بكافة مقومات المعيشة الجيدة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى من أجل توفير الاستقرار لهم.

ووجه محافظ أسوان بضرورة التنبيه على مسئولى الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاح قبل فترة الامتحانات مع وقف أى صيانة للشبكات الكهربائية بالمناطق المتواجد بها لجان الإمتحانات، فضلًا عن توفير مولدات بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى عن اللجان وخاصة مع ظروف الطقس الحار.

وفى نفس السياق، عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا موسعًا مع مسئولى وأعضاء مركز توزيع كراسات إمتحان الثانوية العامة بأسوان من أجل التأكيد على ضرورة إلتزام كل فرد بالأعمال المنوطة له داخل المركز وفق الجدول الموضوع بالتنسيق مع رئيس المركز، مشددًا على الجميع بتطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بمراعاة الدقة فى العمل والتعامل مع صناديق النقل والكراسات الامتحانية، بالإضافة إلى متابعة إنتظام العمل داخل اللجان وتسجيل غياب الطلاب، وإبلاغ رئيس المركز بأى تصرف يخرج عن سياق العمل داخل اللجان بما يضمن إنجاز المهمة ونجاحها على الوجه الأكمل.