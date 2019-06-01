5 أرقام قياسية بعد هدف صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

رئيس أزهر الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية لبحث السلبيات

عقد الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت، لبحث السلبيات التي حدثت في الأسبوع الأول للامتحانات لتلافيها في ...