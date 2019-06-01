5 أرقام قياسية بعد هدف صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا
تمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف التقدم للريدز في شباك توتنهام هوتسبير خلال أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا.
التفاصيل..
تمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف التقدم للريدز في شباك توتنهام هوتسبير خلال أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا.
التفاصيل..
عقد الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت، لبحث السلبيات التي حدثت في الأسبوع الأول للامتحانات لتلافيها في ...
حرص عدد من أهالى قرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، على لعب مباراة فيما بينهم مرتدين الجلابيب والصديرى والكلسون، قبل نهائي الدورة رمضانية بين فريقين، كفر الصلاحات وغازى مصبح. ...