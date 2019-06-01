مسلسل "السهام المارقة" الحلقة 27

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "السهام المارقة" الذي يقوم ببطولته شريف سلامة تطور جديد في الأحداث حيث يستطيع شريف سلامة تفجير أماكن السلاح الخاصة بتنظيم داعش وذلك بعد انضمامه إلى المقاومة وقيادته لها.



بينما يحاول هانى عادل الهروب من أرض الخلافة إلى الحدود للعودة إلى مصر مرة أخرى، وبالفعل يصل هاني عادل مع زوجته إلى الحدود.



أما عائشة بن احمد تطلب الطلاق من هانى عادل والذى كان يرغب ان تهرب معه ولكنها لم تستطع الهروب.



يذكر أن مسلسل "السهام المارقة" يقوم ببطولته شريف سلامة وهانى عادل وعائشة بن أحمد وشيري عادل ووليد فواز وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمود كامل.