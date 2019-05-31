كريستيان إريكسن: توتنهام محظوظ بالوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، أن فريقه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كان محظوظًا بالوصول لأول نهائي لـ"السبيرز" ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.



وقال إريكسن- في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الجمعة- "لا أعلم إذا كان هذا هو قدرنا.. أعتقد الآن أن الحظ وقف إلى جانبنا، ففي البداية كانت مباراة السيتي التي كدنا نخرج على إثرها بعد هدف استرلينج الملغي".



وأضاف قائلا "ثم حدث في مباراة أياكس مع اختلاف بسيط، فلم يكن هناك انتظار أو ترقب لشيء وإنما ظهر لوكاس في الوقت المناسب، ولقد كان هذا اللقاء اختبارًا للأعصاب ومباراة درامية وكنا فقط سعداء بأننا الفريق الفائز".



وأشار إريكسن إلى هدفه كذلك الذي أنقذ به توتنهام من توديع البطولة أمام إنتر ميلان الإيطالي في دور المجموعات، موضحًا أنه بدون هذا الهدف لكان الأمر كارثيا بالنسبة للفريق اللندني.



ويواجه توتنهام غدًا نادي ليفربول في مواجهة إنجليزية خالصة منتظرة بنهائي دوري الأبطال غدًا على ملعب أتلتيكو "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.