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الخميس 30/مايو/2019 - 05:33 م

الاتحاد السعودي ينفي طلبه لاستضافة كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي ينفي
وكالات
dostor.org/2649062

أكدت تقارير سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يتقدم رسميا بطلب استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ومن المنتظر أن يتم زيادة عدد الفرق المشاركة فيها إلى 24 فريقا ابتداء من صيف 2021.

وأضاف المصدر الذي لم يتم تسميته: "ما أستطيع أن أؤكده أن مثل تلك الأمور تحدث بشكل واضح مثلما حدث عندما قررت السعودية والبحرين والإمارات التقدم لاستضافة كأس العالم للشباب 2021".

وأدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم ملف استضافة نسختي 2019 و2020 ضمن أجندة اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في الثالث من يونيو المقبل بباريس وسط أنباء عن إلغائها في حال الموافقة الرسمية من قبل الجمعية على رفع عدد أندية البطولة إلى 24 ناديا ابتداء من 2021.

ولم يدرج اتحاد اللعبة الدولي بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تضم أبطال القارات، ضمن روزنامته الرسمية للعام 2019 حيث يشارك عادة مستضيف البطولة وبطل أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

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