حريق يلتهم 60% من مجمع مطاعم رأس البر بدمياط.. وخسائر بـ2 مليون جنيه

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مجمع مطاعم "الفود كورت" جاردينيا، بمدخل مدينة رأس البر بدمياط، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر بدمياط.



فوجئ الأهالي باندلاع النيران فى مجمع المطاعم وتصاعد الأدخنة، وتمت الاستعانة بقوات إطفاء من مدينتي دمياط ودمياط الجديدة للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران، خاصة بعد انفجار عدد من أسطوانات الغاز الطبيعي في المطاعم وتصاعد ألسنة اللهب بشكل مخيف.



كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.



وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق التهم أكثر من 60% من مجمع المطاعم، حيث بلغت الخسائر الأولية قرابة 2 مليون جنيه.