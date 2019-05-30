«احنا المخلوعين».. الوجه الآخر للخلع من دفتر آلام الرجال (تفاعلى)

"إمتى أخر مرة شوفت فيها ولادك؟"، سؤال طرحه أيمن ناصر، على الصفحة الخاصة التي جمعت الآباء المكلومين، وهي صفحة المجلس القومي للأسرة المصرية، لتنفجر التظلمات والدعوات التي ترغب في من يسمعها، "8 سنوات"، "أربع سنوات"، وأرقام لسنوات عديدة كانت هي الردود التي اجابها بحزن معظم الآباء.



أما بالنسبة لـ«محسن عبدالمعطي»، والذي يتخذ من صورة طفله خلفية لصفحته الخاصة، يقول:"والله العظيم ما شوفته خالص في حياتي غير في الصور"، ليرد عليه «عبدربه الدحراوي»:" أنا ماشفتوش ولا حتى في صور من يوم ولادته من 6 سنين"، ولم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة إلى «محمود عزوز»:"كلمه ابنى تقيله شويه على لسانى بس ده علشان انا عندى ولد عنده سنه بس معرفش شكله او ملامحه ايه بس الحمد لله على كل شيء".



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