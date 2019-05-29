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الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:08 ص

إعادة إيقاف مهاجم المنتخب السعودي فهد المولد بسبب المنشطات

فهد المولد
فهد المولد
وكالات
dostor.org/2647120

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بيانا رسميا يؤكد قرار إيقاف مهاجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد لمدة عام اعتبارا من9 مايو الجاري.

وجاء اكتشاف المادة في الفحص الطبي الذي خضع له المولد على هامش مباراة فريقه ضد النصر في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري بالرياض في أبريل الماضي، وفاز فيها الاتحاد بنتيجة 2-3 وسجل خلالها اللاعب الدولي الهدف الثالث لفريقه.

وبحسب البيان الذي نشرته اللجنة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن المادة المحظورة التي تم اكتشافها بعينة اللاعب هي الامفيتامين.
وسيكون متاحا للمولد الاستئناف ضد القرار خلال 21 يوما.

ويعتبر الامفيتامين هو منبه الجهاز العصبي المركزي (CNS) التي تستخدم في علاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) والتخدير.

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