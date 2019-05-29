أسعار الخضروات اليوم.. " الخيار البلدى" بـ4 جنيهات للكيلو

قال ناجي نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهره التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر كيلو الطماطم سجل 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 و5 جنيهات، وسعر الخيار الصوب ما بين 3 و5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 و7 جنيهًا.



وسجلت أسعار الكوسة، ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 و17 جنيهًا، واستقر الباذنجان البلدي ما بين 3 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 4 و7 جنيهات، وسعر الملوخية ما بين 4 و5 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 و3.75 جنيه للكيلو.