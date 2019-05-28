القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
حوادث
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:19 ص

مصرع سباك في مشاجرة مع "الديزل" بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2646045

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على عاطل أطلق الرصاص على سباك في مشاجرة بينهما بالخانكة؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بالجبل الأصفر.

انتقل على الفور العميد يحيى راضي مدير مباحث القليوبية، وتبين أن المشاجرة بين كلا من طرف أول: "أشرف. م. م" 38 عامًا سباك، توفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن، وطرف ثان "أحمد. ع" شهرته "أحمد الديزل" 19 عامًا، عاطل، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنها إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم صبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 4941 إداري مركز شرطة الخانكة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ شهر

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ أقل من شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أكثر من شهرين

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

الآن

"تخابر المعزول" و"رشوة جمرك ميناء القاهرة" أبرز محاكمات اليوم

مصرع وإصابة 7 أشخاص تعرضوا للاختناق أثناء تطهير خزان أرضي بمطروح

نشاط الرئيس السيسي وامتحانات التابلت تستحوذ على عناوين صحف اليوم

مقتل وأسر 27 حوثيًا في كمين مُحكم لقوات الجيش اليمني بالضالع

ads
ads
الأكثر قراءة

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

بيلوتي يعود لقائمة الآزوري استعدادا لمباراتي اليونان والبوسنة بتصفيات يورو 2020

خصم ثلاث نقاط من البنزرتي في الدوري التونسي بسبب الديون

نبأ سار لتوتنهام قبيل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات العاصمة الغدارية

المصريون سيشعرون بآثار تراجع الدولار على السلع الغذائية قريباً

لمواجهة الفقر المائي.. لجنة وزارية لانشاء محطات معالجة المياه بنظام (ZLD)

معرض لمكافحة الغلاء تحت رعاية "مستقبل وطن"

المالية تقترض 146.5 مليار جنيه من البنوك خلال يونيو

كشكول

خريجو الأزهر بالأقصر تطلق مبادرة "خلونا حبايب" لنبذ التعصب الرياضي

طالبات المبتديان: "الفيزياء" سهل ومباشر

"المرجيحة" تُحير طلاب الأول الثانوي في امتحان الفيزياء

"الفيزياء" يخالف توقعات طلاب الأول الثانوي

وكيل إعلام الأزهر يتفقد امتحانات نهاية العام بالكلية

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

العثور على "كبسولة الزمن" في قاع المحيط

المضادات الحيوية تلوث أنهار العالم.. ودراسة تكشف رقما مرعبا

10 أطعمة "يحبها الدماغ".. وتقوي الذاكرة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎