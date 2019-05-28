مصرع سباك في مشاجرة مع "الديزل" بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على عاطل أطلق الرصاص على سباك في مشاجرة بينهما بالخانكة؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بالجبل الأصفر.



انتقل على الفور العميد يحيى راضي مدير مباحث القليوبية، وتبين أن المشاجرة بين كلا من طرف أول: "أشرف. م. م" 38 عامًا سباك، توفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن، وطرف ثان "أحمد. ع" شهرته "أحمد الديزل" 19 عامًا، عاطل، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنها إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته وفر هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات تم صبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 4941 إداري مركز شرطة الخانكة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.