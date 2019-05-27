محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان (22)

- هشام ماجد بطل الحكاية الثالثة مع دنيا سمير غانم بـ"الحدوتة 3".. بس النكتة خلصت

- تعد الفنانة درة واحدة من اكثر الفنانات ظهورا في الوسط الفني حيث تقدم في العام مسلسل أو فيلم مع اعلان بالاضافة الي 180 فوتو سيشن

- درة نشرت اليوم فوتوسيشن جديد مع كلبها.. كلب كيوت وجميل بس خسارة كان لازم يتصور لوحده

- يسرا اللوزي السنة دي شاركت مع هاني سلامة في وأمير كرارة في كلبش 3.. بس ظهورها في مشهد من سوبر ميرو مع ايمي سمير غانم خلاني قفلت منها

رباب في ابو جبل شخصية هتعلم مع نجلاء بدر لفترة طويلة.. شخصية الشريرة اتعملت كتير بس رباب فيها تفاصيل كتير ونجلاء بدر ماسكة الدور كويس

- خبر الموسم ان شبكة Netflix قعت عقد مع المنتج والسيناريست محمد حفظي لتقديم سلسلة " ما وراء الطبيعة" للعراب أحمد خالد توفيق.. حفظي اتفق مع المخرج عمرو سلامة.. الراحل العظيم أحمد خالد توفيق كان ينتظر مثل هذا اللحظة.. سلاما لروحه الطيبة

- المطرب أحمد شيبة قدم ثلاثة تترات، في هذا الموسم الرمضاني "سيبونا بقى في حالنا" تتر نهاية مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان، و"لحالى أحلى" تتر مسلسل "علامة استفهام" لمحمد رجب، و"الجنيه" تتر مسلسل "فكرة بمليون جنيه" لعلي ربيع.. الثلاثة لم يحققوا ربع نجاح تيتر نسر الصعيد العام الماضي ولا تمكن مؤلفيهم من نحت جملة تصنع رد فعل مع الناس يشبه " يوم ما هفتح الدفاتر مش هخلي لحد خاطر"

- بالمناسبة أغنية "كسبنا إيه" للمطرب رضا البحراوى في مسلسل هوجان عملت حوالي 2.5 مليون مشاهدة

- ظهور هيفاء وهبي في مسلسل الواد سيد الشحات جعلنا نحمد الله انها لم تشارك في الموسم الرمضاني

- كما ذكرت قبل أيام أن محمد كريم سيستغل وجوده في مهرجان في التقاط الصور مع نجمات السينما العالمية.. كريم بدأ بنشر صوره مع نجمة السينما الهندية بريانكا شوبرا.. يلا بقى أرزاق



- بلدة "الشعشاعى" بالبحيرة تستحق التقدير والاحترام.. اهلها قاموا بتنفيذ مشروع لتحفيظ القران الكريم كانت نتيجته ان اطفال القرية بالكامل اصبحوا حفظة للقران

للاسف لم نشاهد القرية وسط البرامج الرمضانية لكن الزميلين احمد القاضي وايناس سعيد في الدستور قاما بإعداد فيديو انصح بمشاهدته



- قرار المجلس الاعلي للاعلام بايقاف برنامج شيخ الحارة.. لا يعني أن تتحرك المشاهدات الي عايشة شو.. للاسف عايشة لا تستحق المشاهدة.. هي في الحقيقة تستحق الرثاء

- تجربة تايم سبورتس في نقل مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية مبشرة وتقول ان لدينا مبدعين وان القناة ستحقق إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية.. بالإضافة إلي أن " وشها حلو" نتمني لها التوفيق

دعاء اليوم: اللهم تقبل صيامنا ودعائنا وبارك لنا في عمرنا واجعل خير اعمالنا خواتيمها