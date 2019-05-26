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الأحد 26/مايو/2019 - 12:30 ص

رئيس "فيفا" يهنئ النصر لتتويجه بطلا للدوري السعودي

جياني إنفانتينو رئيس
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
dostor.org/2643394

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تقديم التهنئة لنادي النصر السعودي، بمناسبة تتويج الأخير بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء يوم السبت.

وذكر المركز الإعلامي التابع للنصر عبر موقع "تويتر" أن إنفانتينو قدم التهنئة لمجلس إدارة النصر واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجماهير النادي، بمناسبة تحقيق الفريق لقب دوري المحترفين.

كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بقوة المنافسة في الدوري السعودي، مثمنا المجهود الكبير الذي قدمته إدارة النصر على مدار الموسم.

وكان النصر حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن خاض صراعا شرسا مع جاره الهلال، الذي فشل في الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي.

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