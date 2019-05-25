صدور رواية "البداية.. مليونير تحت الإنشاء" للكاتب السعودى سالم المسرحى

صدرت مؤخرًا عن دار الاتحاد العربى للنشر والتوزيع٬ رواية "البداية.. مليونير تحت الإنشاء " للكاتب السعودى سالم المسرحى وتعد الرواية واحدة من صور أدب السير الذاتية٬ جاءت الرواية في 227 صفحة.



وتستعرض الرواية العديد من المواقف الحياتية والتجارب الإنسانية التى مر بها الكاتب سالم المسرحى الذى جاء من حقل الهندسة ليغزو عالم الكتابة الأدبية فى ظل وعيه بالدور الذى باتت تلعبه اقتصاديات المعرفة وضرورة الاستفادة من تنوع الثقافات وانفتاحها من خلال تفاعله اليومى بين واقع حياته العملية فى بعض الدول العربية والأوروبية وأمريكا وما بين المشكلات التى تواجه الشباب العربى فى ظل واقع عالمى مأوزم ملئ بالتحديات.



يقدم المسرحى عبر روايته خلاصة تجربته فى كيفية التغلب علي الصعوبات واستغلال الفرص السانحة من خلال تطويع الإمكانيات بالعمل الدؤوب.



يذكر أن رواية "البداية.. مليونير تحت الإنشاء" للكاتب سالم المسرحى تكشف النقاب عن العديد من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة فى بيئتنا العربية وتفتح الباب نحو إعادة تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة لدى القارئ العربى عن القناعة والرضا والنصيب والقسمة والإصرار والسعى والطموح والثراء وغيرها من المفاهيم.



تعد رواية "البداية.. مليونير تحت الإنشاء" التجربة الأولى للكاتب سالم المسرحى، حيث لم يتوجه لمجال الكتابة والتأليف إلا بعد مروره بظروف تجارية قاسية وخسائر متكررة كادت أن تنهي حلمه التجاري الكبير لولا إصراره على النجاح؛ ولذلك قرر أن يشارك الجميع حصيلة هذه التجارب وإخراجها بهذه الصورة التى بين يدى القارئ الآن.