القاهرة : الجمعة 24 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
عالم
الجمعة 24/مايو/2019 - 01:45 ص

باكستان تجرى تجربة باليستية جديدة وتبحث السلام مع الهند

باكستان تجرى تجربة
باكستان تجرى تجربة باليستية جديدة وتبحث السلام مع الهند
وكالات
dostor.org/2641476

أبدت باكستان استعداد البدء فى محادثات سلام مع نيودلهي مع فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فيما يبدو بولاية جديدة بعد انتخابات خاضها في ظل تجدد المواجهة بين البلدين المسلحين نوويًا.

لكن في ما قد يكون تحذيرًا للهند، أعلنت باكستان أيضًا إجراء تدريب على إطلاق صاروخ شاهين 2، وهو صاروخ باليستي سطح-سطح، قالت إنه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدى يصل إلى 1500 ميل "2414 كيلومترًا تقريبًا".

وقال الجيش الباكستاني، في بيان: "إن شاهين 2 صاروخ ذو قدرة عالية يفي تمامًا باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع في المنطقة"، ولم يذكر الجيش الهند بشكل مباشر في البيان.

و أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، حوارًا وجيزًا مع نظيرته الهندية على هامش اجتماع للدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكك.

وقال عقب الاجتماع: "نحن لا نتكلم بحدة، نريد أن نعيش على أساس حسن الجوار، وأن نحل قضايانا العالقة من خلال المحادثات".

وجاءت هذه التصريحات بعد شهور من التوتر بين البلدين اللذين أوشكا على الدخول في حرب في فبراير، بسبب منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي يدعى كل منهما سيادته عليها منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

وفي أعقاب هجوم انتحاري في كشمير أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية في فبراير، شنت طائرات هندية غارة داخل باكستان واستهدفت ما وصفته نيودلهي بأنه معسكر تدريبي لجماعة جيش محمد المتشددة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.

وردًا على ذلك، شنت باكستان ضربة جوية انتقامية وخاضت طائرات من البلدين معركة ضارية في سماء كشمير أُسقطت خلالها طائرة هندية وأُسر قائدها.

ووسط ضغوط دولية لإنهاء النزاع، أعادت باكستان الطيار وتوقفت الضربات الجوية، لكن التوترات ظلت مرتفعة مع تبادل الجانبين لنيران المدفعية بشكل منتظم في كشمير.

كما أبقت باكستان جزءًا من مجالها الجوي مغلقًا أمام حركة الطيران الدولية، مما عطل الرحلات الجوية إلى الهند وأجزاء أخرى من المنطقة.

وقد عرض رئيس الوزراء عمران خان مرارًا بدء محادثات مع الهند لحل قضية كشمير، وقال مسؤولون إنهم يأملون أن تبدأ العملية بمجرد الانتهاء من الانتخابات.

وقال خان نفسه الشهر الماضي، إنه يعتقد أن هناك احتمالا أكبر لإجراء محادثات سلام مع الهند إذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة مودي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ اسبوع

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

السيسى يبحث مع الرئيس الزامبي عددًا من القضايا الإقليمية

براتب يصل لـ4500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

علاء عابد: قوانين لإلغاء حبس الغارمات وتجريم زواج القاصرات والعنف ضد المرأة

الزمالك: طبع 10 آلاف تذكرة جديدة لإياب نهائي الكونفيدرالية

ads
ads
الأكثر قراءة

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

كمال عامر: الجيش دمر البنية الأساسية للإرهاب.. والتكفيريون على طريق الفناء

ألبومات الصور

ضبط طبنجة وألعاب نارية بميناء الدخيلة فى الإسكندرية

تنظيم حفل إفطار جماعى بمركز أورام أسوان (صور)

إزالة المطبات العشوائية بمدينة مصيف بلطيم فى كفر الشيخ

"تحت درجة حرارة 60".. مهندسو وعمال مصنع "كيما 2" يستكملون أعمالهم حبًا في مصر (صور)

رياضة

تحديد موعد انطلاق الدورى الجزائرى فى موسمه الجديد

"أى.تى.فى" تتوصل لاتفاق لإتاحة مباريات كأس إنجلترا مجانًا

كوريا الجنوبية تدعو الشمال للمشاركة فى بطولة العالم للألعاب المائية

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

احذر.. مزيلات العرق خطر على الصحة

كمال عامر: الجيش دمر البنية الأساسية للإرهاب.. والتكفيريون على طريق الفناء

الرئيس نيوز

رحيل صاحب أشهر صورة على "خط بارليف" خلال حرب أكتوبر

ترامب: رئيسة الكونجرس الأمريكي "فقدت صوابها"

بالصور| جيهان السادات في حفل إفطار رمضاني قبل أيام من "حادث المنصة"

متحدث المترو يوضح حقيقة تعطل قطار محطة السادات

"قناة مجانية" لبث مباريات بطولة كأس أفريقيا تنطلق غدا.. اعرف التردد

كشكول

بالصور.. وكيل وزارة التعليم الفيوم يتابع أعمال التصحيح لامتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

نسب نجاح فوق متوسطة بعد تصحيح عينات عشوائية لامتحانات الدبلومات الصناعية

رسميا.. تعديل جدول الامتحانات العملية للدبلومات الفنية "مستند"

أصول القاهرة تعلن موعد امتحان التخريج العلمى لطلاب الفرقة الرابعة

قافلة طبية من مستشفى سعاد كفافي للكشف على طلاب مدارس "سكيلز"

الأمصار

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

رئيسة الكونجرس: البيت الأبيض يتجه للبدء في إجراءات إقالة ترامب

ترامب: إيران سبب رئيسي في معظم مشكلات الشرق الأوسط

بومبيو يكذب هواوي: تعمل لصالح الحكومة الصينية

ترامب: هوواي شركة خطيرة من الجانبين الأمني والعسكري

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

الموسيقى ترفع مستوى الأداء أثناء الرياضة

الملكة إليزابيث تحتفل بمئوية شركة الخطوط الجوية البريطانية

"فيس بوك": قمنا بتعطيل مليارات الحسابات المزيفة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

خطوات بسيطة تساعد على تحسين نوم الطفل ليلا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎