افتتاح "المعرض الفني والثقافي" ضمن أعمال "أسبوع الشعوب" بأسيوط

شهدت جامعة أسيوط افتتاح المعرض الفني والثقافي ضمن أعمال ملتقى "أسبوع الشعوب"، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي.



جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على أعمال الملتقى، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي لشئون الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محسن سليم مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد حسين موسى مساعد شئون الجامعات العربية بالجامعة، والدكتورة فوزية أبوالنجا وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، والمقدم وليد حسانين مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وحشد من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين.



وصرح الدكتور شحاتة غريب أن المعرض يأتي ضمن الفعاليات الفنية والثقافية لملتقى أسبوع الشعوب، والذي يهدف إلى زيادة أواصر التعاون بين الطلاب من كافة الشعوب وتعريفهم بأهم المعالم التاريخية في كافة الدول العربية والإفريقية وكذلك لدعم مواهب الطلاب وتشجيعهم على الإبداع الفني والثقافي بما يخدم فكرة السلام بين الشعوب، وذلك انطلاقا من أهمية الفن باعتباره القوة الناعمة للتعبير عن الشعوب والذي يمثل نتاج إبداعي إنساني يسمو ويعيش ويتوارث عبر الأجيال ويسهم في تكوين الثقافات وبناء الحضارات القديمة والمعاصرة، حيث تضمن مشاركة طلاب الجامعة من عدد من كليات الجامعة والطلاب الوافدين من دول اليمن، سوريا، العراق بعدد من مجلات الحائط واللوحات والصور الفنية التي تعبر عن المعالم التاريخية وحضارات تلك الدول والتى تدعو إلى نشر قيم السلام والمحبة والتسامح بين الدول.



وأضاف الدكتور محمد ثابت بداري أن مشاركة الطلاب في المعرض تمت من خلال مسابقة طلابية، حيث تم تشكيل لجنة تحكيم من الأساتذة بكليات الفنون الجميلة والتربية النوعية لاختيار الأعمال المشاركة في المعرض، لافتا أنه تم كذلك تفقد معرض "النحت والإنسانية" ببهو المبنى الإداري، والذي تضمن عدد من الشخصيات العامة كتمثالي الدكتور مجدى يعقوب، اللاعب محمد صلاح، إلى جانب عدد من التماثيل للرموز المصرية الشهيرة عبر العقود المختلفة.