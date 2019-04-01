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الإثنين 01/أبريل/2019 - 05:06 م

رئيس كوريا الجنوبية يعقد قمة مع زعماء "آسيان" في نوفمبر

رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
dostor.org/2575335

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن الرئيس مون جيه-إن يعتزم عقد لقاء قمة مع قادة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في نوفمبر المقبل، مع احتمالات بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أيضًا.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأنه من المقرر أن تُعقد القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة الآسيان في مدينة بوسان الساحلية والتي تقع على بعد 450 كيلومترًا جنوبي العاصمة الكورية، خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر، وسيصادف ذلك الذكرى الثلاثين لبدء العلاقات بين كوريا الجنوبية والآسيان.

وفي هذا الشأن، قال كبير معاوني الرئيس للعلاقات العامة يون دو-هان -في مؤتمر صحفي-: من المتوقع أن تستعرض القمة تطور العلاقات بين كوريا الجنوبية والآسيان على مدار الـ30 عامًا الماضية، بالإضافة إلى اقتراح رؤية جديدة للتنمية خلال الـ30 عامًا القادمة.

وقال مسئول في البيت الأزرق في وقت لاحق: إن القمة التي من المخطط أن تستمر يومين في بوسان قد تشهد أيضا حضور الزعيم الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن بعض دول الآسيان اقترحت بالفعل دعوة الزعيم كيم لحضور هذه المناسبة النادرة.

وشدد مون مرارا على أهمية دول الآسيان في الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن جميع الدول الأعضاء في الرابطة لها علاقات دبلوماسية مع بيونج يانج.

يذكر أن مون وكيم عقدا 3 مؤتمرات قمة ثنائية، كان آخرها في العاصمة الشمالية بيونج يانج في سبتمبر من العام الماضي، ووعد كيم آنذاك بزيارة كوريا الجنوبية لحضور القمة الثنائية الرابعة.

ومن المقرر أن يتبع قمة كوريا الجنوبية مع الآسيان اجتماعًا منفصلًا في الـ27 من نوفمبر مع زعماء خمس دول من الرابطة تقع حول نهر الميكونج وتعد هذه الدول أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.

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