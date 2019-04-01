الخارجية الإثيوبية تصدر تقريرًا حول تحطم الطائرة المنكوبة اليوم

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن بلاده ستصدر اليوم الإثنين تقريرا أوليا عن سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الذي أدى لمقتل 157 شخصا الشهر الماضي.



وقال المتحدث نبيات جيتاشو لرويترز إن وزارة النقل ستصدرالتقرير، لكن التوقيت لم يحدد بعد.



وتحطمت طائرة الرحلة رقم 302 التي كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي بعد ست دقائق فقط من الإقلاع في العاشر من مارس.



وكان على متنها مواطنون من أكثر من 30 دولة.



وكان هذا ثاني حادث تحطم لطائرة بوينج من طراز 737 ماكس 8 خلال خمسة أشهر، بعد حادث في إندونيسيا أودى بحياة 189 شخصا.



وتم منع تحليق طراز 737 ماكس في مختلف أنحاء العالم بعد حادث إثيوبيا مما خفض القيمة السوقية لأكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بمليارات الدولارات وأثار تساؤلات بشأن عملية تصديق إدارة

الطيران الاتحادية الأمريكية على هذا الطراز.