القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
عالم
الجمعة 29/مارس/2019 - 10:01 م

المصالحة الروسي: استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز بمواد سامة

المصالحة الروسي:
أ ش أ
dostor.org/2571464

قال قائد مركز المصالحة الروسية في سوريا فيكتور كوبتشيشين إن المسلحين الناشطين في منطقة خفض التصعيد "إدلب" يعملون على التحضير لاستفزازات باستخدام مواد سامة ضد المدنيين، وذلك لاتهام موسكو ودمشق باستخدام مواد سامة.
وأضاف قائد مركز المصالحة، في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "بحسب المعلومات التي حصل عليها مركز المصالحة، تعمل المجموعات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على التحضير لاستفزاز من أجل اتهام القوات الجوية الروسية والقوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".
وتابع " تم نقل مواد سامة يرجح أنها على أساس الكلور معبئة في أسطوانات أكسجين وأسطوانات غاز من مدينة سراقب إلى بلدات خان شيخون، ومعرة حرمة، وكفر زيتا يوم 23 مارس تحت رقابة أفراد أجهزة مختصة فرنسية".
وقال فيكتور كوبتشيشين "وصل ممثلو الاستخبارات الفرنسية والبلجيكية الى مدينة إدلب لتنظيم الاستفزازات، وتحت رعايتهم تم عقد لقاء مع قادة ميدانيين لـ (هيئة تحرير الشام) و(حراس الدين)، وكذلك ممثلي منظمة (الخوذ البيضاء)، وجرى خلال اللقاء مناقشة مسائل تنظيم تمثيلية تزعم استخدام روسيا وسوريا مواد سامة ضد المدنيين".
وأضاف "تم تحديد أجور للمشاركة في تسجيلات تظهر آثار استخدام مواد سامة، وذلك بحجم 100 دولار للشخص، ومن غير المستبعد قيام منظمي الاستفزاز باستخدام مواد سامة حقيقية من أجل الحصول على صور موثوقة".
وقال كوبتشيشين " إن اللاجئين وأفراد عائلات المواطنين المحتجزين لدى "هيئة تحرير الشام" يمكن أن يكونوا ضحايا لهذا المخطط الإجرامي، وفي الفترة من 14 إلى 27 مارس 2019، قام ممثلو أجهزة الاستخبارات البلجيكية بتسجيل الضربات الجوية بالفيديو، التي نفذها سلاح الجو الروسي على مستودعات الذخيرة وأماكن تجمع طائرات بدون طيار تابعة لمسلحي الجماعات الإرهابية على أراضي منطقة خفض تصعيد في إدلب، من أجل استخدامها لاحقا كدليل على استخدام الأسلحة الكيميائية".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى

منذ 3 أيام

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ 3 أيام

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ 3 أيام

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 5 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 6 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

الآن

طلب إحاطة لتأخر استخراج بطاقات معاش "تكافل وكرامة" لبعض الأسر لأكثر من عام

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر في كأس السوبر الإفريقي

تفاصيل زيارات الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة

الأنباء الفرنسية: مصر تنجح مجددًا فى الحد من العنف بغزة قبل ساعات من "يوم الأرض"

ads
الأكثر قراءة

النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

ألبومات الصور

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

بالصور.. "ألسن الأقصر" تناقش التعديلات الدستورية فى ندوة طلابية

السيطرة على حريق بمخزن لـ"النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

رياضة

مدرب الوحدة: نسعى للوصول إلى المربع الذهبي بالدوري الاماراتي

الشارقة يحلق في صدارة الدوري الإماراتي بالفوز على الجزيرة

جائزة البحرين الكبرى: سيطرة فيراري على التجارب الحرة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

الرئيس نيوز

غابت مصر في الأولى وانسحب القذافي من الثانية.. ماذا حدث عندما انعقدت القمة بتونس؟

طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر استخراج "معاش السيسي" لأكثر من عام

السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

​ مخاوف من زيادة الأسعار عقب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

كشكول

ننشر "بوكليت" الجغرافيا للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

فتح باب الترقية للمعلمين الذين أمضوا ٥ سنوات بوظيفة الكادر

ننشر "بوكليت" الصرف للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

ننشر "بوكليت" النحو للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

تعرف على مهام واختصاصات رئيس عام امتحانات الثانوية العامة

الأمصار

أمريكا والصين تحرزان تقدماً في المحادثات التجارية

مسئول أمريكي: واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمحاولة اغتيال سكريبال

البحرية الليبية تنقذ 117 مهاجراً غير شرعياً

حماس: إسرائيل ستكون تحت الاختبار في تنفيذ اتفاقية الهدنة

قتلى حوثيون في غارات للتحالف على مريس

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

الأسطول الياباني يتحرك لصيد 127 حوتًا في المياه الساحلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎