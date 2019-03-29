التحالف الدولي: داعش يسعى لإعادة بناء قواته واستئناف الهجمات في العراق

نفذت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وقوات الأمن العراقية عملية جوية وبرية منسقة، والعديد من عمليات التطهير ضد شبكات تنظيم " داعش" الإرهابي في شمالي وغربي العراق، واستهدفت عمليات التطهير، المدعومة بغارات التحالف الجوية، مواقع قيادة داعش ومخازن وأوكار وممرات وطرق تنقله.

وقال اللواء في الجيش البريطاني كریستوفر كیكا، وفقا لقناة (الإخبارية العراقية) اليوم الجمعة، إن داعش يسعى الى إعادة بناء قواته واستئناف الهجمات في العراق لتحقيق طموحاته الإقليمية بعد أن فقد كل الأراضي التي كان يسيطر عليها.