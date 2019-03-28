استطلاع: فرص فوز رئيس إندونيسيا في إعادة انتخابه أعلى من منافسه

أظهر استطلاع للرأي أن فرص الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في إعادة انتخابه، أعلى من منافسه برابو سوبيانتو، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.



وأفاد الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) بأن 4ر51% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا تأييدهم لويدودو مقابل 3ر33% لسوبيانتو، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.



وشمل الاستطلاع عينة من 1960 شخصا في 34 إقليما خلال الفترة من 15 إلى 22 مارس، بهامش خطأ يزيد أو يقل عن 11ر2%.

