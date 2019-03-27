استياء مجلس إدارة الموسيقيين من عدم حضور "شيرين" التحقيقات

انتاب مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، حالة من الاستياء الشديد، لعدم حضور المطربة شيرين عبدالوهاب لتحقيقات النقابة، بسبب أزمة حفلها الغنائي الأخير بالبحرين، واكتفائها بإرسال المحامي الخاص بها فقط.



وحضر التحقيق كل من المحامي حسام لطفي، كوكيل عن شيرين، والدكتور علاء سلامة، عضو مجلس إدارة النقابة ورئيس لجنة العمل، وعلاء عامر، شئون قانونية النقابة، والمستشار عبد الرحمن سعد، مستشار مجلس الدولة.



يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارًا عاجلًا بإيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن الغناء يوم الخميس الماضي، وإحالتها إلى التحقيق في التصريحات التي نُسبت إليها، وتمثّل إضرارًا بالأمن القومى المصري، خلال حفلها الأخير بالبحرين.