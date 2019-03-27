هولندا وأستراليا وروسيا يجتمعون بشأن تحطم الطائرة الماليزية بأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن بلاده وأستراليا وروسيا أجرت أول لقاء ثلاثي حول تحطم طائرة (بوينج) الماليزية (الرحلة MH-17) في دونباس شرق أوكرانيا عام 2014.



وقال بلوك - خلال لقائه نظيرته الأسترالية ماريس بين في كانبيرا- "عقدنا أول اجتماع ثلاثي مؤخرا، ولا يمكننا تقديم تفاصيل حول هذا الاجتماع، لكننا متمسكين بمبدأ ضرورة تحقيق العدالة والحقيقة والمسؤولية".



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت - الشهر الماضي - بأن موسكو وافقت على إجراء مشاورات مع أستراليا وهولندا حول هذه الكارثة، وذلك بعد أن أكدت أمستردام وكانبيرا استعدادهما لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالتحقيق أثناء هذه المشاورات.



يذكر أن طائرة (بوينج) الماليزية التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في 17 يوليو 2014 في ضواحي مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا؛ ما أسفر عن مقتل 298 شخصا.