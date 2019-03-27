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الأربعاء 27/مارس/2019 - 03:40 ص

زعيم كوريا الشمالية يشرف على مؤتمر القادة الرفقاء والمفوضين السياسيين

زعيم كوريا الشمالية
عبير سليم
dostor.org/2567975

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أشرف على الدورة الخامسة لمؤتمر القادة الرفقاء والمفوضين السياسيين.

وقالت الوكالة إن الدورة الخامسة لمؤتمر قادة السرية والمفوضين السياسيين أقيمت يومي 25 و26 مارس في بيونج يانج، حيث ألقى الزعيم كيم الكلمتين الافتتاحية والختامية.

ويعد هذا أول ظهور علني للزعيم كيم منذ 10 مارس عندما ظهر في مكان اقتراع لانتخابات نواب مجلس الشعب الأعلى.

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