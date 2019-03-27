طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة السولية

أكد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، أن الجهاز الطبي في النادي الأهلي بقيادة خالد محمود على علم بتفاصيل حالة عمرو السولية لاعب الأهلي ومنتخب مصر.



وقال طبيب المنتخب في تصريحات لقناة "أون سبورت" "عمرو السولية اشتكى من إصابة بعد مباراة النيجر، لم يتدرب معنا منذ تلك المباراة، وكان خارج القائمة أمام نيجيريا".



واختتم: "تم التواصل مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، وهم على علم بتفاصيل حالة اللاعب، تم تأهيله، وإن شاء الله يعود لمصر وينضم للأهلي بشكل طبيعي".



وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي قد صرح في وقت سابق بأن السولية حالته جيدة، وجاهز لمباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس.