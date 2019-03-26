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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 06:56 م

رسالة دكتوراه بتجارة الأزهر حول "سلسلة التورید المرجعى"

رسالة دكتوراه بتجارة
أميرة العناني
dostor.org/2567571

حصلت الباحثة رغدة عبد اللطيف عبد الخالق السيد، المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، على (الدكتوراه) في المحاسبة، عن دراستها المعنونة "تطوير نظام محاسبة المسئولية لمواجهة الظروف التنافسية باستخدام نموذج عمليات سلسلة التوريد المرجعي".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: د. عزة مصطفى، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر، مشرفا ورئيسا، ود.سهام محمد علي، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة الاسبق بكلية التجارة جامعة الازهر، مشرفا وعضوا، ود.سمير أحمد أبو غابة، استاذ المحاسبة، عضوا، ود. أحمد زكي، عميد كلية التجارة بالإسماعيلية، عضوا.

وأشارت الدراسة إلى وجود العدید من التغیرات السریعة والمتلاحقة في بیئة التصنیع الحدیثة وتكنولوجیا المعلومات والإتصالات، إضافة لتعدد الاحتیاجات والتفضیلات من جانب العملاء، ما ترتب علیه وجود العدید من جوانب القصور في كل من أسالیب المحاسبة الإداریة التقلیدیة، وكذلك الاستراتيجيات المستخدمة في الرقابة وتقویم الأداء، مما أدى إلى عدم تلبیة احتیاجات المنشآت من المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات اقتصادیة رشیدة.

وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام نموذج عملیات سلسلة التورید المرجعي SCOR في تطویر نظام المحاسبة یؤدي إلى العدید من المنافع، من حيث توفير المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات، وتحديد أفضل الممارسات العالمیة، والمساهمة في تحقیق المرونة والبساطة في مراقبة وتقويم أداء جمیع أطراف سلسلة التورید الإلكترونیة العالمیة.

وأشادت لجنة المناقشة بموضوع الدراسة، نظرا لندرة الدراسات المحاسبية الخاصة باستخدام عملیات سلسلة التورید المرجعي، كأحد الأسالیب الحدیثة لتحقیق الرقابة الفعالة وتقویم الأداء الاستراتیجي للمنشآت مما یساعدھا على مواجھة الظروف التنافسیة، كما أن الدراسة تشكل نواة للباحثین في مجال نظم المعلومات المحاسبیة لإجراء مزید من الدراسات والأبحاث للإرتقاء بمھنة المحاسبة.

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