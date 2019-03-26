بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا

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يستضيف اليوم الثلاثاء منتخب مصر بقيادة نجمه المصرى محمد صلاح نيجيريا.

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يلعب محمد صلاح فى مباراة مصر ضد نيجيريا الثلاثاء 26-3-2019 فى مواجهة قوية ضمن مباريات الدورى الانجليزى 2019

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