روسيا تدعو فلسطين وإسرائيل لضبط النفس والعودة لوقف إطلاق النار

أعربت موسكو، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق من التصعيد في قطاع غزة، ودعت الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة لنظام دائم لوقف إطلاق النار.



وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو تتابع بقلق عميق التصعيد الخطير الجديد الذي يهدد بنشوب نزاع عسكري واسع النطاق، وسقوط ضحايا مدنيين من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وينذر باستمرار تدهور الوضع الإنساني المتردي أصلا في قطاع غزة، التي تعاني من حصار لسنوات.



وأضاف البيان أن موسكو تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحلي بضبط النفس، والعودة فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار لمنع تصاعد دوامة العنف، وإيجاد حلول حول غزة، وتحقيق سلام طويل الأجل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط.



وشدد البيان على ضرورة استئناف عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن، وفق القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.