طائرة استطلاع إسرائيلية تقصف نقطة "للضبط الميداني" شمال غزة

قصفت طائرة استطلاع اسرائيلية نقطة للضبط الميداني شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بصاروخ واحد على الأقل مساء اليوم الأحد.



وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن سلاح الجو قصف مجموعة من مطلقي البالونات في شمال قطاع غزة.



ويتزامن القصف الاسرائيلي مع بدء فعاليات (الارباك الليلي) على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث تسمع أصوات انفجارات في أنحاء متفرقة من القطاع ناجمة عن فعاليات الإرباك.



وبدأت مساء اليوم الأحد فعاليات الارباك الليلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ووصل مئات الشباب الفلسطينيين الى مخيمات العودة الخمسة بقطاع غزة، وهي في كل من رفح، خان يونس، البريج، ملكة غزة وشرق جباليا، وهم يحملون العشرات من اطارات السيارات.



وأطلق جنود الاحتلال النار صوب المشاركين في الارباك برفح وخانيونس دون الاعلان عن وقوع اصابات، وقال شهود عيان إن دوي انفجارات عنيفة سمعت على طول الحدود ناجمة عن تفجير عبوات صوتية.



وكان شاب فلسطيني قد استشهد وأصيب عدد آخر خلال فعاليات الارباك الليلة الماضية.