جامعة الأزهر: أعضاء هيئة تدريس وراء شائعة اغتصاب الطالبة (فيديو)

قال الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب جامعة الأزهر، إن بعض أعضاء هيئة تدريس وراء شائعة اغتصاب طالبة المدينة الجامعية، مشيرًا إلى أنهم يخضعون الآن للتحقيق، موضحًا أن هؤلاء لهم انتماءات سياسية معينة.

وحول كواليس قصة الفتاة، أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "كان عندي بنت عندها صرع، وجالها الحالة، وبدأت تصوت وهي في الدور الأرضي، فسمعت الطالبات صوت الطالبة وبدأ الجميع يسأل وتهيأ لهم أن الصوت صادر من الجنينة".

وواصل: "تطور الموضوع وبنات معينة لهم انتماء سياسي قالوا لا دة في بنت اغتصبت وذكوروا اسم بنت معينة، ولما بحثنا عن اسم الطالبة وجدناها نزلت لأجازة وخدت تصريح 48 ساعة، وهذا كان قبل واقعة صويت الفتاة، والبنت جاءت النهاردة وقالت معنديش أي مشكلة".