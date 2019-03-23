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السبت 23/مارس/2019 - 03:59 م

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2563221

beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

يخوض المنتخب الوطني الاول بقيادة المكسيكي خافير أجيري في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراته السادسة والاخيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019 ، أمام النيجر علي ستاد الجنرال سيناي كونشاي بالعاصمة نيامي، فى اللقاء الخامس الذى يجمع الفريقين على مدار تاريخهما.

 
تاريخ مواجهات مصر و النيجر
تواجه منتخب مصر والنيجر لأول مرة فى تصفيات أمم إفريقيا يوم 10 أكتوبر 2010 في نيامي عاصمة النيجر وانتهي بفوز النيجر بهدف دون مقابل سجله موسى أمادو وكان منتخبنا يقوده حسن شحاتة المدير الفني وقتها.

في 8 أكتوبر 2011 كان اللقاء الثاني بالقاهرة في نفس التصفيات، ولعب منتخبنا بلاعبي المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب وقاده هاني رمزي، وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف أحرزها مروان محسن هدفين ومحمد صلاح هدفاً.

 اللقاء الثالث كان ودياً في الدوحة يوم 29 فبراير 2012، وفاز منتخبنا بهدف من ضربة جزاء سجلها حسني عبد ربه، وكان يقود المنتخب وقتها الأمريكي برادلي.

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