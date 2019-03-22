شركة طيران إندونيسية تتراجع عن شراء طائرات من بوينج بـ6 مليارات دولار

قالت شركة الطيران الإندونيسية جارودا، اليوم الجمعة، إنها تعتزم إلغاء طلب شراء طائرات بوينج 737 ماكس، بقيمة ستة مليارات دولار، مضيفة أن بعض الركاب سيخشون السفر على متن الطائرة، بعد حادثي تحطم طائرات من نفس الطراز، على الرغم من أن محللين يقولون إن الاتفاق كان محل شك لفترة طويلة.



والناقلة الوطنية الإندونيسية جارودا أول شركة طيران تعلن على الملأ خططا لإلغاء طلبية منذ وقف تحليق أسطول طائرات 737 ماكس في أنحاء العالم بالكامل، الأسبوع الماضي، بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من ذلك الطراز، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.



وقال آري أسكارا الرئيس التنفيذي لجارودا لرويترز، اليوم الجمعة: "الكثير من الركاب أبلغونا أنهم يخشون ركوب ماكس 8".



لكن شركة الطيران كانت تعيد النظر في طلبها لشراء 49 طائرة من ذلك الطراز نحيف البدن قبل حادث الطائرة الإثيوبية.



وتواجه منطقة جنوب شرق آسيا تخمة من الطائرات نحيفة البدن مثل 737 ماكس، ومنافستها إيه 320 نيو من إيرباص، في وقت يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي، وترتفع فيه تكاليف الوقود.



كما قالت ليون إير، الإندونيسية، إنها قد تلغى طلبية شراء طائرات من طراز 737 ماكس، على الرغم من أن مصادر بالقطاع تقول إن الشركة تواجه صعوبات أيضا في استيعاب عدد الطائرات المطلوبة.

