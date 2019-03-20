الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن بويات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب فى مخزن بويات سيارات داخل منزل مكون من 6 طوابق بشارع الترعة النصرانية بمنطقة بيجام دون إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق فى مخزن بويات سيارات بشارع محمود البهنساوي متفرع من شارع الترعة النصرانية بمنطقة بيجام، وعلى الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحريق ودفعت الدفع بـ 7 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وأسفر الحريق عن خسائر جميع محتويات المخزن.



وتبين من المعاينة أن المخزن ملك سعيد محمد إبراهيم محمد داخل منزل مكون من أرضى و٦ ادوار علوية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.