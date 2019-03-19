"الأولمبية" توقع بروتوكول تعاون مع عيادات "أمستردام كلينك" الهولندية

وقع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع عيادات "أمستردام كلينك" الهولندية المتخصصة في القياسات وإعادة التأهيل وإصابات الملاعب.



حضر توقيع البروتوكول شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كورفان فان درهارت أستاذ جراحات العظام وجراحات الملاعب واستشاري اللجنة الأولمبية الهولندية، والدكتور جولس ألبيرجا أخصائي إعادة التأهيل والقياسات واستشاري اللجنة الأولمبية الهولندية، والدكتور محمد زغلول رئيس مجلس إدارة عيادات "أمسترادم كلينك" الهولندية، والدكتور أسامة غنيم رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، واللواء سيد معوض المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعدد من مسئولي الاتحادات الرياضية والأجهزة الطبية والفنية.



وقام الوفد الهولندي بزيارة لمتحف اللجنة الأولمبية وأبدى إعجابه الشديد به وتاريخ مشاركات مصر الأوليمبي.



وأكد الدكتور كورفان داهارت أن اللجنة الأولمبية الهولندية تمنح الاهتمام العلاجي لكل قطاع الرياضة وليس الأبطال فقط، وهي حريصة على توزيع مراكز العلاج والتأهيل في كل أنحاء هولندا لضمان التغطية الكاملة، موضحا أن لكل مركز تخصص مميز فيه سواء في مجال كرة القدم أو السباحة أو كرة اليد وأن هذه المراكز تم ربطها بالجامعات الهولندية لزيادة التواصل وتطور جميع الأطراف من التجاري العلمية والعملية، ومصر دولة كبيرة بها عدد كبير من الرياضيين نسعى لوضعهم على الطرق العلمية في تجهيزهم.



ومن جانبه، قال الدكتور جوليس ألبيرج إن إجراء القياسات البدنية مهم قبل الإصابة لتحديد احتياجات الرياضي من التدريبات والتحمل وتقليل المخاطر للإصابة التي ترتبط بعوامل الملاعب ونوعيتها والأحذية والعمر، كما أن توظيف أرقام القياسات مهم للغاية، مشيرا إلى أن الاعتماد على علاج بالليزر والذبذبات الكهربائية انتهى منذ سنوات وغير مستخدم في هولندا، والعلاج الرياضي معتمد على توظيف القياسات وأن يتم استخدام أرقام القياسات بشكل صحيح.



ووجه شريف العريان الشكر لمسئولي عيادات امستردام كلينك الهولندية، مؤكدا أن البرتوكول خطوة مهمة من أجل تجهيز الرياضيين المصريين للمنافسة في البطولات وفقا للأسس العلمية الحديثة التي تهتم بها اللجنة الأولمبية المصرية لتطوير الرياضة المصرية وتقدمها خطوات للأمام.