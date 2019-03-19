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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:10 ص

في 7خطوات.. طريقة تحضير فيتوشيني باستا بالدجاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هدير القاضي
dostor.org/2557924

من الأطعمة اللذيذة والدسمة في آن واحد، ولكنها تتميز بسرعة تحضيرها ومذاقها الرائع الذي يزين السفرة.

- طريقة التحضير:
- ٥٠٠ جرام من مكرونة الفيتوتشيني
- بروكلي.
- ملعقتان من الزيت النباتي.
- صدر دجاج.
- ملح.
- فلفل أسود.
- الزبدة.
- دقيق.
- مرق دجاج.
- ٣٤ كوب حليب.
- ١٤ كوب كريمة الطبخ.
- الثوم.
- جبنة موتزريلا.
- رومي مبشور.


طريقة التحضير:

1. في إناء، يوضع الدجاج مع الملح والفلفل ويقلب جيدا ويترك قليلا.

2. في مقلاة، يوضع الدجاج في زيت محمي على نار متوسطة، ويقلب الدجاج على الوجهين حتى ينضج.

3. يترك الدجاج على مناديل حتى يصفى ما تبقى به من الزيت ثم يقطع لشرائح صغيرة الحجم.

4. تسلق المكرونة مع قليل من الملح، ثم توضع في مصفاه لتتخلص من المياه العالقة بها.

5. في إناء أخر مليئ بالماء، يوضع البروكولي حتى ينضج لمدة تتراوح من خمسة لعشرة دقائق.

6. في قدر كبير، تذوب الزبدة ويضاف إليها الدقيق. ويقلب جيدًا حتى يصبح لونه ذهبي، ويسكب عليه مرق الدجاج والحليب والكريمة وجبنة الموتزريلا والرومي ويقلب جيدا.

7. يضاف الدجاج والمكرونة والبروكولي لخليط اللبن والجبن، ثم يحرك برفق لتتمازج المكونات.

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