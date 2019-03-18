تقليص مستوى التهديد في أوتريخت بعد اعتقال المشتبه بإطلاق النار

قلصت سلطات مكافحة الإرهاب بهولندا، مستوى التهديد بالنسبة لإقليم أوتريخت بوسط البلاد درجة واحدة مساء اليوم الاثنين بعد اعتقال الشخص المشتبه بإطلاقه النار في أوتريخت.



وقالت وكالة مكافحة الإرهاب (إن.سي.تي.في) إنها "خفضت مستوى التهديد بالنسبة لإقليم أوتريخت إلى المستوى الرابع، وسبب ذلك اعتقال المشتبه به الرئيسي في إطلاق النار".



وكانت السلطات قد رفعت هذا المستوى لأعلى درجة لعدة ساعات بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة في إطلاق نار داخل ترام.